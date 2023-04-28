تعرض مواقع إخبارية إسرائيلية لهجوم إلكتروني

وذكرت وسائل إعلام أن "موقع 0404 الإخباري تعرض للهجوم في فترة ما بعد الظهر، وتمت مهاجمة عدة مواقع أخرى، من بينها موقع 12 News، وموقع Mako، وموقع Wint Premium، وموقع Haaretz، وموقع Hotnet، وموقع Router، وغيرها".

وأشارت إلى أن مجموعة المخترقين استهدفت أيضًا مواقع " الويب" الخاصة لشركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وتعرضت عدة مدن الخميس، في إسرائيل إلى هجوم سيبراني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها.

كما تعرضت مواقع حكومية إسرائيلية، في وقت سابق، لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة "أونونيمس سودان".

وأدى الهجوم إلى إغلاق الموقع الإلكتروني لسلطة الموانئ الإسرائيلية.