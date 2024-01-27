قبل الانتخابات الرئاسية.. أبرز القضايا التي يواجهها ترامب (إنفوغراف)

وُجّهت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يبلغ من العمر (77 عاما)، تهم بقضايا متعددة، يصل عقوبة بعضها إلى السجن عشرين عامًا.

وأضعفت هذه المتاعب القانونية، حظوظ ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا استطاع المرشح المحتمل (ترامب) أن يصل للمنافسة عليها، رسميًّا.

بدأت محاكمة ترامب ببعض القضايا، وأخرى حُدّدت مواعيد لبدء إجرائها. لكن ما هي أبرزها:

الوثائق السرية

يواجه ترامب 40 تهمة جنائية، حسب ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض.

أسفرت عملية مداهمة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا في 2022، عن مصادرة آلاف الوثائق، من بينها نحو 100 وثيقة صنّفت أنها سرّية.

الوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، وتندرج تحت قانون التجسس.

من المقرر أن تبدأ محاكمته بقضية الوثائق السرية في مايو/أيار 2024، فيما تصل العقوبة القصوى لهذه التهم، إلى السجن لمدة 10 سنوات.

قضية ستورمي دانيلز

34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات من الدرجة الأولى، يواجهها ترامب، تتمثل بدفع مبلغ نقدي (رشوى)، قبل انتخابات عام 2016، لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي ادعت أنها كانت على علاقة حميمة مع ترامب، بهدف شراء صمتها، وذلك قبل انتخابات 2016.

عقوبة كل تهمة تصل إلى السجن 4 سنوات كحد أقصى، مع إمكانية وقف التنفيذ بتقدير القاضي.

الشغب في الكونجرس وانتخابات 2020

يواجه ترامب 4 اتهامات جنائية بموجب تحقيق فيدرالي، يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وشملت لائحة الاتهام المؤلفة من 45 صفحة، التهم الأربعة التي تتراوح عقوباتها بين 5- 20 سنة، وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على حقوق المواطنين.

وتنبع الاتهامات من سلوك الرئيس السابق في أعقاب انتخابات عام 2020، بما في ذلك أحداث الشغب التي حدثت في مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، أثناء اجتماع نواب الكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن.