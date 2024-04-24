عقوبات أمريكية على قادة في تنظيم القاعدة غربي أفريقيا

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قادة تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا، لتورطهم في احتجاز رهائن أمريكيين في غرب أفريقيا.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" أكبر فروع تنظيف القاعدة وأكثرها "فتكًا" في منطقة الساحل الأفريقي وغرب القارة، كانت مسؤولة عن عمليات اختطاف وهجمات منذ تأسيسها في 2017.

وأضاف البيان أن "المنظمة الإرهابية" تتلقى التمويل من خلال عمليات الاختطاف للحصول على فدية والابتزاز ومن المهربين والمتاجرين بالبشر.

ومن بين القادة المشمولين بالعقوبات جعفر ديكو، الذي تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه أحد قادة الجماعة في بوركينا فاسو، ويُعتقد أنه أشرف على اعتقال مواطن أمريكي.