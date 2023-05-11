إصابات بين أفراد شرطة وإطفاء جراء انفجار في ألمانيا

أصيب اثنان على الأقل من أفراد الشرطة و10 رجال إطفاء في انفجار وقع في ألمانيا، اليوم الخميس.

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، تعرّض أفراد الشرطة والإطفاء إلى الإصابة بعد انفجار تسبب به اشتعال "بنزين" أثناء اقتحام شقة جراء نداء استغاثة.