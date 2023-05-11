إصابات بين أفراد شرطة وإطفاء جراء انفجار في ألمانيا
أصيب اثنان على الأقل من أفراد الشرطة و10 رجال إطفاء في انفجار وقع في ألمانيا، اليوم الخميس.
ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، تعرّض أفراد الشرطة والإطفاء إلى الإصابة بعد انفجار تسبب به اشتعال "بنزين" أثناء اقتحام شقة جراء نداء استغاثة.
وكان رجال الشرطة ورجال الإطفاء يكسرون أحد أبواب المبنى الشاهق في بلدة راتينجين الغربية في ألمانيا، عندما وقع الانفجار.
وفي التفاصيل، فإن البنزين انسكب في الشقة، المقرر اقتحامها؛ ما أسفر عن انفجار أثناء دخول رجال الإنقاذ للمنزل.
وبحسب الصحيفة، فإن الانفجار ربما يكون متعمدا.
كما سُمعت أعيرة نارية قادمة من الشقة الشاهقة، وفق العديد من الشهود.
وزعمت تقارير أن المشتبه به اختبأ في الطابق العلوي، بينما كان من الممكن رؤية الدخان يتصاعد من النوافذ.
وحلقت ست طائرات هليكوبتر على الأقل في موقع الانفجار.
وقال متحدث باسم الشرطة: "وقع انفجار هناك لأسباب لم تتضح بعد". وأصيب عدة أشخاص بينهم رجال شرطة.