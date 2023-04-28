آبي أحمد: بحثت مع البرهان وحميدتي ضرورة تسوية الخلافات وديا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، أنه بحث مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "شعب السودان العظيم يستحق السلام.. لقد أجريت محادثات هاتفية مع كل من الفريق عبدالفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان".