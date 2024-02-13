روسيا تستهدف محطة كهرباء وسط أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا هاجمت مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، اليوم الثلاثاء، وألحقت أضرارًا بمحطة للكهرباء؛ ما أدى لقطع إمدادات المياه عن بعض السكان.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام، بأن المدينة التي يسكنها ما يقارب مليون نسمة تعرضت لهجوم بصاروخ و4 مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال.

وقالت شركة "دي.تي.إي.كيه"، أكبر مزود خاص لخدمات الطاقة في أوكرانيا، إن محطة للطاقة الحرارية تعرضت لأضرار جسيمة، موضحة أنه لم تقع إصابات.

ولم تذكر الشركة موقع محطة الطاقة، لكن شركة مرافق المياه في دنيبرو قالت عبر تليغرام، إنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي"، جرى تعليق إمدادات المياه جزئيًّا.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن محطة كهرباء في دنيبرو تعرضت لهجوم. وأفاد بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو أن بنية تحتية تعرضت للقصف، دون ذكر تفاصيل.

وكثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية بعيدًا عن خط المواجهة في الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف كل منهما البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش ووسائل النقل لدى الأخرى.