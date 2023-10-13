الحكومة البريطانية في مرمى الانتقادات بسبب أفغان تلاحقهم "طالبان"

قال تقرير بريطاني إن حكومة ريشي سوناك تواجه انتقادات لطريقة تعاملها مع توطين الأفغان الذين كانوا يعملون إلى جانب قوات المملكة المتحدة، بعد أن تركتهم يواجهون خطر الإعادة إلى بلادهم.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن الحديث يدور عن 2300 أفغاني كانوا يعملون إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، أجبروا على البقاء في فنادق باكستان لفترة طويلة، إثر قرار سوناك وقف الرحلات الجوية.

وقد دفعت هذه الخطوة، التي يُزعم أنها تهدف إلى توفير التكاليف، وفق الصحيفة، اثنين من أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد العديد من المسؤولين البريطانيين رفيعي المستوى.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الأفغان ظلوا عالقين في باكستان منذ أشهر، بعد أن توقفت بريطانيا عن استئجار رحلات جوية لنقلهم، واشترطت عليهم تأمين أماكن إقامتهم قبل نقلهم، ما أدى إلى تعريضهم وأسرهم لخطر الترحيل إلى أفغانستان والانتقام المحتمل من جانب حركة طالبان.