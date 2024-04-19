تلميحات بن غفير حول ضربة أصفهان تشعل "حرب تغريدات" في إسرائيل

وجَّه مسؤولون في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية انتقادات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد أن ألمح إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم الذي استهدف إيران فجر الجمعة.

وكتب بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في منشور على منصة "إكس" كلمة واحدة وهي "ضعيف"، ما يشير إلى اعتراف ضمني بمسؤولية إسرائيل.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم المنسوب لها كما لم تنفِ مسؤوليتها أيضًا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء، لم تسمهم، قولهم: "مثل هذه التصريحات قد تعرض أمن الدولة للخطر".

أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقال على منصة إكس: "لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في الحكومة الأمنية مثل هذا الضرر الكبير بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".

وأضاف لابيد: "نجح بن غفير في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن".

وتابع: "أي رئيس وزراء آخر كان سيطرده من الحكومة هذا الصباح. وحتى الوزراء الذين يجلسون إلى جانبه ويصمتون ليسوا خاليين من المسؤولية. إنهم جزء من فشل لا يغتفر في الأمن والقيمة"، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.