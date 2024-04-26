وزير: تهديد بريطانيا بترحيل المهاجرين الروانديين يدفعهم للتوجه إلى أيرلندا

قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن لصحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، إن تهديد بريطانيا بترحيل المهاجرين إلى رواندا يدفعهم إلى التوجه إلى أيرلندا.

ووافق البرلمان البريطاني قبل أيام على برنامج رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى تسيير أولى الرحلات الجوية في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال مارتن لصحيفة "ذا ديلي تليغراف"، إن هذه السياسة تؤثر بالفعل على أيرلندا لأن الناس "خائفون" من البقاء في بريطانيا.

أضاف أن طالبي اللجوء يسعون "للحصول على ملاذ هنا وداخل الاتحاد الأوروبي بدلا من احتمال ترحيلهم إلى رواندا".