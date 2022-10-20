من سيخلف ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة؟

ستؤدي استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، إلى إجراء تصويت داخلي في حزب المحافظين بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وفي ما يلي المرشّحون المحتملون لخلافتها.

ريشي سوناك

قد يكون وزير المال السابق المرشّح المفضّل لدى نواب حزب المحافظين، بعدما خسر أمام ليز تراس في المرحلة النهائية من عملية اختيار زعيم الحزب هذا الصيف.

ويُنظر إلى المصرفي السابق الثري، البالغ من العمر 42 عاماً، على أنه يجسّد الشخصية المطمئنة، القادرة على قيادة المرحلة.