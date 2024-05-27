فرنسا.. ملف الهجرة يتصدر برامج مرشحي الانتخابات الأوروبية

ركزت برامج المرشحين للانتخابات الأوروبية في فرنسا على ملف الهجرة غير الشرعية؛ إذ طالب مرشحون بفرض قيود مشددة للحد من القوارب التي تعبر البحر الأبيض المتوسط نحو دول التكتل، بحسب قراءة أجراها "إرم نيوز".

وأبرز المرشحين هم: مانون أوبري عن حزب فرنسا المتمردة، وجوردان بارديلا عن حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، وفرانسوا زافييه بيلامي عن حزب الجمهوريين (يمين)، وفاليري هاير عن حزب النهضة (الحاكم في فرنسا)، ورافائيل جلوكسمان عن الحزب الاشتراكي (يسار).

(التجمع الوطني - يمين متطرف)

ويرى رئيس قائمة حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، ضرورة تقييد حرية التنقل في منطقة "شنغن" لمواطني الدول الأعضاء فقط، وإقامة "حدود مزدوجة"، فرنسية وأوروبية، للسيطرة على الحدود الوطنية.

ويدعو الحزب لضرورة إلغاء الدعم العام للمنظمات غير الحكومية "المؤيدة للمهاجرين"، وتنظيم معالجة طلبات اللجوء في بلدانهم الأصلية، وتجنب "الهجرة بالأمر الواقع".

كما وضع التجمع الوطني عدة شروط يجب الوفاء بها من قبل الدول الأصلية للمهاجرين، وهي الحفاظ على السكان في بلدهم الأصلي، ومكافحة مهربي البشر، والاستعادة الفعالة لمواطنيهم.

ويرفض حزب التجمع الوطني توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل البلقان وتركيا وأوكرانيا، كما يعارض أي شكل من أشكال توسيع الاتحاد الأوروبي، ويدعو إلى تحويل المفوضية الأوروبية إلى أمانة عامة، كما يريد خفض المساهمة الفرنسية في التكتل.

(حزب النهضة الحاكم)

أما فاليري هايير، مرشحة الرئيس إيمانويل ماكرون، فترى ضرورة زيادة عدد حرس الحدود والسواحل الأوروبيين، إلى 30 ألفًا.