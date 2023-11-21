طبيب ترامب: صحته ممتازة وسيستمتع بأسلوب حياة نشط لسنوات‎

قال بروس أرونوالد، طبيب دونالد ترامب في مذكرة، إن الرئيس الأمريكي السابق يتمتع "بصحة ممتازة" وإنه "سيستمر في الاستمتاع بأسلوب حياة صحي نشط لسنوات عديدة".

وصدرت المذكرة، التي نشرها ترامب (77 عاما) على حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، الاثنين، الذي وافق عيد ميلاد الرئيس الديمقراطي جو بايدن الحادي والثمانين.

وأصبحت الصحة الجسدية والعقلية لكلا الرجلين قضية رئيسية في سباق انتخابات الرئاسة المقررة عام 2024.

وجاء في المذكرة التي وقعها بروس أرونوالد، وهو طبيب عظام من نيوجيرزي: "لقد أنقص الرئيس ترامب وزنه من خلال اتباعه لنظام غذائي محسّن ومواصلة النشاط البدني اليومي، مع الحفاظ على جدول زمني صارم"، مضيفاً: "كانت الاختبارات البدنية التي أجريت له ضمن النطاق الطبيعي وكانت اختباراته المعرفية استثنائية".

ويتصدر ترامب سباق ترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، وقال بايدن إنه يعتزم الترشح للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وقال طبيب ترامب، هارولد بورنشتاين، الذي أصدر مذكرة مماثلة في 2016، إن ترامب هو الذي أملى محتوياتها.

وأشار ترامب إلى أنه كان يزن 98 كيلو جراما، بينما بلغ طوله 1.9 متر في أغسطس/آب عندما احتجز لفترة وجيزة في سجن في أتلانتا حيث وُجهت له أكثر من 12 تهمة جنائية ضمن قضية جنائية متعددة على خلفية محاولته إلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة 2020 أمام الرئيس جو بايدن في ولاية جورجيا.

ودفع ترامب ببراءته في هذه القضية وفي ثلاث قضايا جنائية أخرى مرفوعة ضده.