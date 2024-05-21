طائرة رئيسي تعيد علاقات إيران وأذربيجان المتقلبة إلى الواجهة

تصدرت العلاقات الإيرانية الأذرية المتقلبة المشهد في أعقاب حادث تحطم المروحية المأساوي الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وآخرين، بحسب مجلة "نيوز ويك".

كان رئيسي حضر مراسم افتتاح سد "قيز قلعه سي" مع الرئيس الأذري إلهام علييف قبل وقوع الحادث في طقس ضبابي كثيف.

وأعرب علييف عن قلقه وعرض المساعدة على إيران أثناء جهود البحث والإنقاذ، غير أن إعلان وفاة جميع من كانوا على متن المروحية أجج مشاعر الحزن لدى علييف الذي اتصل بالمرشد الإيراني علي خامنئي لتقديم تعازيه، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني فقد رجل دولة مخلصًا.

وأعرب وزير خارجية أذربيجان ووزير دفاعها وغيرهما من كبار المسؤولين في باكو عن تعازيهم لنظرائهم الإيرانيين.

تقلبات

شهدت العلاقات بين إيران وأذربيجان تقلبات في العلاقات، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا، خاصة مع اللقاء بين الرئيسين وتدشين مشاريع مهمة على الحدود.

ومع ذلك، لا يزال هناك شيء من عدم الثقة بين باكو وطهران.

وقد أثار تعزيز أذربيجان لعلاقاتها مع إسرائيل مخاوف في إيران، إذ أشار خبراء إلى احتمال قيام "إسرائيل ثانية" في المنطقة.

وأعربت إيران عن شكوكها بشأن دعم أذربيجان المزعوم للحركات الانفصالية الأذرية داخل إيران.