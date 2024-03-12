3 مرشحين ينافسون بوتين على كرسي الرئاسة.. فمن هم؟

ينافس 3 مرشحين، الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية المُقرر إجراؤها في الـ15 من شهر مارس الجاري.

وتصدر الملف الاقتصادي، برامج المرشحين: الرئيس بوتين، والقومي ليونيد سلوتسكي، والشيوعي نيكولاي خاريتونوف، ورجل الأعمال فلاديسلاف دافانكوف.

وتتشابه برامج المرشحين الأربعة فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، الذي يعيشه المواطنون الروس نتيجة التأثر بالحرب في أوكرانيا، كما يتفقون على استمرارية الحرب في أوكرانيا حتى تحقيق النصر.

مرشح شيوعي

"لقد لعبنا بالرأسمالية وهذا يكفي"، تحت هذا الشعار قدّم المرشح عن الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، أكبر المرشحين سنًا (76 عامًا)، برنامجه الانتخابي، الذي يستند إلى تأميم الموارد الطبيعية الروسية، لضمان اقتصاد أقوى، وإدخال مقياس الضرائب التصاعدية، على عكس بوتين، الذي وعد بتخفيض الضرائب.