3 مرشحين ينافسون بوتين على كرسي الرئاسة.. فمن هم؟
ينافس 3 مرشحين، الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية المُقرر إجراؤها في الـ15 من شهر مارس الجاري.
وتصدر الملف الاقتصادي، برامج المرشحين: الرئيس بوتين، والقومي ليونيد سلوتسكي، والشيوعي نيكولاي خاريتونوف، ورجل الأعمال فلاديسلاف دافانكوف.
وتتشابه برامج المرشحين الأربعة فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، الذي يعيشه المواطنون الروس نتيجة التأثر بالحرب في أوكرانيا، كما يتفقون على استمرارية الحرب في أوكرانيا حتى تحقيق النصر.
مرشح شيوعي
"لقد لعبنا بالرأسمالية وهذا يكفي"، تحت هذا الشعار قدّم المرشح عن الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، أكبر المرشحين سنًا (76 عامًا)، برنامجه الانتخابي، الذي يستند إلى تأميم الموارد الطبيعية الروسية، لضمان اقتصاد أقوى، وإدخال مقياس الضرائب التصاعدية، على عكس بوتين، الذي وعد بتخفيض الضرائب.
وجرى اختيار خاريتونوف، الذي يعد من أبرز الشخصيات السياسية الشيوعية في روسيا، مرشحًا عن الحزب الشيوعي لمنافسة بوتين في الانتخابات الرئاسية 2024.
ويُركز برنامج خاريتونوف الانتخابي أيضًا، على حد كبير، على الحاجة إلى تحقيق النصر بسرعة في الحرب مع أوكرانيا، إلى جانب زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، والمنح الدراسية، والحد الأدنى للأجور، كما يقترح اتخاذ تدابير لتقليل معدل الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.
وكان خاريتونوف، الذي تعهد بعدم انتقاد الرئيس بوتين خلال حملته الانتخابية، قد ترشح في السابق ضد بوتين في انتخابات العام 2004، حيثُ حلَّ في المرتبة الثانية، وحصل على نحو 14% من الأصوات.
مرشح ليبرالي
وتحت شعارات عصرية تمس الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الروسي عرض زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي والمرشح الرئاسي الروسي ليونيد سلوتسكي برنامجه الانتخابي، الذي يكمن هدفه الرئيس بتحقيق النصر النهائي والسريع في الحرب مع أوكرانيا.
وأبرز ما يطرحه المرشح هو قاعدة "روسيا أكبر من موسكو" وهي بمثابة التأييد للأقاليم الروسية "المحرومة"، ويقترح سلوتسكي في برنامجه مراجعة النظام الضريبي والعلاقات المالية بين المناطق والمركزع، وإعادة توزيع التمويل وشطب الديون عن بعض الفئات.
ووعد المرشح الليبرالي بإعفاءات ضريبية شخصية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، مع الترويج لقانون فيدرالي يقدم معدل ضريبة صفر للمواطنين الذين يكسبون أقل من 30 ألف روبل (320 دولارًا)، وهو المبلغ الذي يقترحه لتحديد الحد الأدنى للأجور.
كما يقترح سلوتسكي ضمن برنامجه تجميد أسعار المواد الغذائية، ومكافحة تضخم الأسعار، وتوسيع فرص الإسكان، وخفض أسعار الفائدة على القروض.
شاب بأفكار تقدمية
وكان البرنامج الانتخابي لفلاديسلاف دافانكوف (40 عامًا)، نائب رئيس مجلس الدوما ومرشح حزب الناس الجدد، يختلف عن باقي المرشحين، حيثُ جاء أكثر انفتاحًا بشعارات كـ"نعم للتغيير" و"حان الوقت لشيء جديد".
ويعد أساس برنامجه الرئاسي، هو توسيع الحريات المدنية والتجارية، ومكافحة الحظر والقيود الجديدة، ويقترح إعادة توزيع عائدات الضرائب لصالح المدن والمناطق، غير الرئيسة، وعودة الانتخابات المباشرة لرؤساء البلديات.
ويعد المرشح الشاب أنه سيقوم في حال فوزه بإصلاح النظام القضائي وفرض أحكام "إنسانية" على الجرائم غير العنيفة، كما يدعم الأتمتة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، ولم يذكر المرشح أوكرانيا في برنامجه إلى أنه أشار إلى ضرورة إحلال "السلام والتفاوض بشروط روسيا".
ويتطرق المرشح في برنامج الانتخابي إلى ضرورة تكافؤ الفرص للجميع بدلاً من تدفق الشباب من المقاطعات البعيدة إلى موسكو، مع ضرورة ضمان حرية الناس في ممارسة الأعمال التجارية.
ورغم أن مرشح حزب الناس الجدد، ليس معارضًا مباشرًا لسياسة الدولة الحالية إلى أنه نوَّه في برنامجه إلى ضرورة ضمان حرية التعبير والرأي بدلاً من التعصب، والانفتاح والبراغماتية بدلاً من البحث عن أعداء جدد.
ويبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، في الـ15 من شهر آذار/مارس الجاري وينتهي في الـ17 من نفس الشهر، ويجب على أعضاء لجان الانتخابات المحلية إعلان النتائج في موعد أقصاه الـ19 من ذات الشهر، فيما تحدد لجنة الانتخابات المركزية النتائج النهائية للانتخابات بحلول الـ28 من الشهر نفسه.
ويكون المرشح فائزًا إذا حصل على 50% +1 من الأصوات، وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتحديد موعد لجولة ثانية، والتي ستعقد بعد 3 أسابيع من الجولة الأولى، ويشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، وذلك وفق قوانين الانتخابات الروسية.