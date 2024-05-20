إيران تجري تغييرات على موعد تشييع رئيسي

أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية ورئيس لجنة مراسم تشييع ضحايا الطائرة الرئاسية، محسن منصوري، مساء الإثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم البلاد يوم الأربعاء من هذا الاسبوع.

وقال منصوري للتلفزيون الإيراني: "إن مجلس الوزراء (الحكومة) قرر تعطيل الدوام في عموم البلاد بعد يوم غد الأربعاء"، بالتزامن مع إجراء تشييع جثمان الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

وكشف منصوري عن تغييرات طرأت في مراسم تشييع رئيسي ورفاقه، وقال إنه "ستكون هناك مراسم تشييع في مدينتي قم وبيرجند، بالإضافة إلى تبريز، وطهران، ومشهد".

وأضاف: "سيتم يوغد الثلاثاء تشييع جثمان إبراهيم رئيسي ورفاقه في مدينة تبريز، على أن يتم نقله إلى محافظة قم (معقل رجال الدين وسط البلاد)، ثم يتم نقله مساء الثلاثاء إلى العاصمة طهران، وستجرى مراسم التشييع صباح الأربعاء".

وأوضح أن "المرشد علي خامنئي سيؤدي صلاة الجنازة على جثمان رئيسي ورفاقه صباح الأربعاء، ثم يتم نقل الجثمان إلى مدينة بيرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق)، ثم يتم نقل الجثمان بنفس اليوم إلى مدينة مشهد، وهي مسقط رأس إبراهيم رئيسي".

وتابع منصوري: "يوم الخميس (ليلة الجمعة) سيتم تشييع جثمان رئيس الجمهورية الراحل، وسيدفن في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد".