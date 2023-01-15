منها الإضراب العام.. ما الخطوات التالية للمعارضة الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو؟

في أعقاب خروج قرابة 100 ألف إسرائيلي، أمس السبت، للتظاهر ضد خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، تتجه الأنظار حاليًّا لمحاولة فهم التأثيرات المتوقعة لهذا الحراك، والخطوات التالية التي يبدو أنها ستؤرق تلك الحكومة بشكل أكبر.

وخرجت بالأمس تظاهرات، هي الأكبر ضد حكومة نتنياهو السادسة، شملت تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة، إلا أن أكبرها تركز في ميدان "هابيما" في تل أبيب، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، وعلى رأسها زعيم قائمة "المعسكر الرسمي" المعارضة، بيني غانتس، وشخصيات أخرى.

وأكدت مصادر على صلة بهذا الحراك، لوسائل إعلام عبرية، الأحد، أن تظاهرات الأمس "هي مجرد بداية لحراك لن يتوقف"، وقالت إن الفترة المقبلة "ستشهد مفاجآت ستصدم صانع القرار".