استطلاع: 53% من الناخبين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

توقّع "مركز أبحاث" التابع للبرلمان الإيراني، الأحد، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة 53%.

وقال "المعهد الوطني لاستطلاعات الرأي" التابع لمركز أبحاث البرلمان الإيراني إنه أجرى استطلاعًا، ما بين 26 مايو/أيار الماضي وحتى 29 منه، وبطريقة أخذ العينات العشوائية البسيطة بحسب عدد السكان وعبر الهاتف.

وبحسب الاستطلاع، ونتيجة لسؤالهم "عن مدى فاعلية المشاركة في هذه الانتخابات في تحسين أوضاع البلاد؟"، اختار 64.2% من أفراد العينة "كثيرًا" أو "كثيرًا جدًا"، فيما قال 14% "قليلة"، فيما اختار 18.3% من المواطنين أنهم لا يعتبرون المشاركة في هذه الانتخابات فعّالة في تحسين أوضاع البلاد.

وفي جزء آخر من هذا الاستطلاع، وردًا على سؤال "هل ستشارك في الانتخابات الرئاسية"، اختار 53.4% خيار "سيشاركون بالتأكيد"، واختار 17.7% خيار "لن يشاركوا على الإطلاق" و28.9% كانوا مترددين في هذا الشأن.

وبحسب تقديرات هذه المؤسسة، من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة على مستوى البلاد إلى 53,4% في الانتخابات الرئاسية المبكرة.