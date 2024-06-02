استطلاع: 53% من الناخبين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
توقّع "مركز أبحاث" التابع للبرلمان الإيراني، الأحد، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة 53%.
وقال "المعهد الوطني لاستطلاعات الرأي" التابع لمركز أبحاث البرلمان الإيراني إنه أجرى استطلاعًا، ما بين 26 مايو/أيار الماضي وحتى 29 منه، وبطريقة أخذ العينات العشوائية البسيطة بحسب عدد السكان وعبر الهاتف.
وبحسب الاستطلاع، ونتيجة لسؤالهم "عن مدى فاعلية المشاركة في هذه الانتخابات في تحسين أوضاع البلاد؟"، اختار 64.2% من أفراد العينة "كثيرًا" أو "كثيرًا جدًا"، فيما قال 14% "قليلة"، فيما اختار 18.3% من المواطنين أنهم لا يعتبرون المشاركة في هذه الانتخابات فعّالة في تحسين أوضاع البلاد.
وفي جزء آخر من هذا الاستطلاع، وردًا على سؤال "هل ستشارك في الانتخابات الرئاسية"، اختار 53.4% خيار "سيشاركون بالتأكيد"، واختار 17.7% خيار "لن يشاركوا على الإطلاق" و28.9% كانوا مترددين في هذا الشأن.
وبحسب تقديرات هذه المؤسسة، من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة على مستوى البلاد إلى 53,4% في الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتم نشر نتائج هذا الاستطلاع، رغم أن مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية الأخيرة، في مارس/آذار الماضي، والانتخابات الرئاسية، العام 2021، كان في أدنى مستوياته منذ انتصار الثورة العام 1979.
وبلغت نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية 2021، 48%، وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 13%، وهي أقل نسبة مشاركة وأعلى نسبة للأصوات الباطلة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة نحو 40%، وكانت طهران هي أقل نسبة مشاركة بحدود 22%.
وستُجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة، في 28 من يونيو/حزيران الجاري وذلك على خلفية وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في 19 من الشهر الماضي، جراء تحطم مروحيته الرئاسية شمال غرب إيران.