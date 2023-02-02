بوتين: روسيا مهددة مجددًا بدبابات ألمانية

ومنذ بدأت قواته غزو أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، لا ينفك بوتين ينعت السلطات في كييف بـ"النازيين الجدد" الذي يرتكبون "إبادة" ضدّ السكان الناطقين بالروسية شرق البلاد. وبعدما منحتها برلين الضوء الأخضر، تعهدت دول غربية عدّة بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد-2 الثقيلة الألمانية الصنع، كما التزمت ألمانيا نفسها بتقديم عدد من هذه الدبابات إلى كييف

وأضاف بوتين أن "أولئك الذين يجرّون الدول الأوروبية، وبينها ألمانيا، إلى حرب جديدة ضدّ روسيا ويقدّمون ذلك، بشكل غير مسؤول، على أنه أمر واقع، وأولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، من الواضح أنهم لا يفهمون أن حربًا معاصرة مع روسيا ستكون مختلفة تمامًا".

وتابع الرئيس الروسي: "نحن لا نرسل دباباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نردّ عليهم به، وهذا الأمر لن يقتصر على استخدام مدرعات".