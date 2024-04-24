كاتس: المساعدات الأمريكية "رسالة قوية" إلى أعداء إسرائيل

قدم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الشكر لمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء؛ "لتبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)"، المساعدة الأخيرة لإسرائيل، كضمانة واضحة لقوة تحالفنا"، مشيرًا إلى أن ذلك يوجه رسالة قوية إلى الأعداء.

وأقر الكونغرس، مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، حزمة مساعدات عسكرية، ضمن حجمها 95 مليار دولار معظمها لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

وقال كاتس، على منصة "إكس": "أشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا، وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا".

كما شكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل على "التزامهما الثابت بأمن إسرائيل"، مؤكدا أن "الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن تُكسر"