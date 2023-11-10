بوتين يبحث الحرب في أوكرانيا مع كبار القادة العسكريين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع كبار القادة العسكريين الحرب في أوكرانيا بحضور وزير الدفاع سيرغي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وأظهرت الصور التي نشرها الكرملين الرئيس بوتين أثناء اجتماعه مع شويجو وجيراسيموف والجنرال سيرغي رودسكوي رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية في مقر التجمع العسكري الجنوبي في مدينة روستوف.

وقال الكرملين "عُرض على القائد الأعلى نماذج جديدة من المعدات العسكرية، استمع رئيس الدولة إلى تقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة".

وزار بوتين الشهر الماضي، المقر العسكري في روستوف من حيث انطلق تمرد لم يكتمل قاده رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوغن في شهر يونيو الماضي.