شجار وعراك بالأيدي في برلمان جورجيا (فيديو)

اندلع شجار عنيف بين النواب في البرلمان الجورجي، أثناء مناقشة مشروع قانون مثير للجدل بشأن "العملاء الأجانب".

وتشاجر النواب عندما حاول أعضاء الحزب الحاكم، تقديم مشروع القانون، وفقاً لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض المشروع لانتقادات محلية ودولية باعتباره يحد من الحريات الأساسية ويعوق توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم تأجيله في 2023 بعد أن أثار احتجاجات على مستوى البلاد.