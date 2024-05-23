مقتل 20 مدنياً خلال هجوم في النيجر قرب الحدود مع مالي‎

قتل نحو 20 شخصاً في هجوم شنّه "قطاع طرق" مطلع الأسبوع في قرية بمنطقة "تيلابيري" في النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت الإذاعة العامة النيجرية، الأربعاء.

وذكرت إذاعة "صوت الساحل" أن "منطقة تيلابيري في حالة حداد بعد الهجوم الذي نفذته قطاع الطرق المسلحين يوم الاثنين، وهو هجوم تسبب للأسف في مقتل حوالي 20 شخصاً".

ولم تحدد الإذاعة ملابسات الهجوم، لكنها أشارت إلى أنه وقع في قرية "جامبالا"، على الطريق الوطني رقم (1)، وفق "فرانس برس".

ووقع الهجوم على بعد حوالي 30 كيلومتراً من "تيلابيري"، المدينة الكبيرة في جنوب شرق النيجر والتي تقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة "نيامي".

ومن بين الضحايا نساء وأطفال، بحسب المعلومات التي نشرها سكان من المنطقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشهد النيجر هجمات جهادية منتظمة منذ ما يقرب من 10 سنوات في عدة أجزاء من أراضيها.

ويقود البلاد منذ تموز/يوليو 2023 نظام عسكري يرأسه الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأوردت الإذاعة أنه "في مواجهة هذا الوضع اللاإنساني والشائن، أصدر رئيس الدولة عبد الرحمن تياني تعليماته إلى وزير الشباب المتحدث الرسمي باسم الحكومة العقيد عبد الرحمن أمادو، بالذهاب وإظهار كل تعاطف الشعب النيجيري وتقديم التعازي لأسر الضحايا".

وأضافت أن أمادو "زار القبور" و"قرأ الفاتحة على أرواح الموتى".

وتعدّ "تيلابيري" منطقة شاسعة وغير مستقرة تبلغ مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع، وتقع في ما يسمى بمنطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.