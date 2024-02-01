عشرات الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا

قال مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 130 من الروهينغا وصلوا إلى شواطئ إقليم اتشيه الإندونيسي، اليوم الخميس. وغالبا ما يسافرون على متن قوارب متهالكة هربا من الظروف السيئة في ميانمار أو من مخيمات في بنغلادش المجاورة.

وهي أحدث مجموعة من الوافدين الذين أثار وصولهم جدلا في الدولة الواقعة جنوبي شرق آسيا، إذ يواجه الروهينغا، وهم أقلية مسلمة مضطهدة في ميانمار، الرفض والعداء من السكان المحليين في اتشيه منذ وصولهم إلى شواطئ الإقليم الإندونيسي.

وأظهرت بيانات المفوضية أن ما يقرب من 2000 منهم وصلوا منذ أكتوبر الماضي.

ولسنوات، يفر الروهينغا من ميانمار حيث يُنظر إليهم بشكل عام على أنهم متطفلون أجانب من جنوب آسيا ويُحرمون من الجنسية ويتعرضون للانتهاكات.

ويقصد البعض إندونيسيا وماليزيا بين نوفمبر وأبريل عندما تكون البحار أكثر هدوءا.

وتواجه هذه الفئة العداء في إندونيسيا، وفي ديسمبر من العام الماضي، اقتحمت مجموعة من الطلاب الجامعيين في مدينة باندا اتشيه مركزا للمؤتمرات يؤوي مئات الروهينغا، مطالبين بترحيلهم.

ووصفت المفوضية الحادث بأنه "هجوم غوغائي" كان نتيجة لحملة منسقة عبر الإنترنت من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وقالت المفوضية الشهر الماضي، إن ما لا يقل عن 569 من الروهينغا لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الفرار من ميانمار أو بنغلادش عام 2023، وهو أعلى عدد منذ عام 2014.