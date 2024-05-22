روسيا وفرنسا.. هل تتحول التهديدات إلى مواجهة نووية؟

في الوقت الذي استبعد فيه محللون سياسيون إمكانية تحول التهديدات المتبادلة بين روسيا وفرنسا إلى مواجهة عسكرية مباشرة، يرى آخرون أن موسكو "صادقة" في رسائلها، محذرين من "صراع نووي" محتمل بين الدولتين.

وردًّا على تلميحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يستبعد فيها إرسال قوات إلى أوكرانيا، هددت روسيا بمهاجمة الغرب بالسلاح إذا تدخل في الدولة السوفيتية السابقة.

وفي تعليقه على ذلك، قال الباحث السياسي في معهد "إيفري" الفرنسي للدراسات السياسية، ديميتري مينيتش، لـ"إرم نيوز" إن روسيا ترد على التهديدات الغربية بطرق مختلفة، من خلال التدريبات العسكرية والتصريحات من خلال المسؤولين.

ويعتقد مينيتش، أن التهديدات الروسية بالمواجهة المباشرة مجرد تصريحات ولن ترقى إلى حرب مباشرة بين الدولتين.

بدوره، قال مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية، وهو متخصص في القضايا الروسية، جون جلينياستي، لـ"إرم نيوز" إن "السبب الرئيس لتوتر العلاقات بين موسكو وباريس هو الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدولتين كانت "على مستوى عالٍ جدًا قبل الحرب، خاصة بعد استقبال الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي في قلعة بريجانسون وفي فرساي، كما استقبل فلاديمير بوتين الرئيس إيمانويل ماكرون في سانت بطرسبرغ".