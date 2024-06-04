"ظل أوبرادور".. التحدي الأبرز أمام أول رئيسة للمكسيك

تساءل تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية إذا كانت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك ستتمكن من التحرر من ظل معلمها الشعبوي ذي الكلام المنمق، الرئيس لوبيز أوبرادور، عندما تتولّى منصبها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول؟.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه خلال حملتها الخاطفة في جميع أنحاء المكسيك، كان من الواضح مدى حرصها على عدم انتقاد الرئيس. وعلى سبيل المثال، عندما سُئلت في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن خطأ ارتكبه لوبيز أوبرادور، وأنه يمكنها القيام بما هو أفضل، رفضت الإجابة.

وهناك سبب عملي لذلك، فالرئيس المنتهية ولايته سيترك منصبه بسجل تأييد مثير للإعجاب بنسبة 60%، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سجله في الحد من الفقر، وزيادة الأجور الحقيقية.

وهناك العديد من ملايين المكسيكيين الذين صوَّتوا لصالح شينباوم فعلوا ذلك ببساطة لأنهم يريدون المزيد من الشيء نفسه.

لكن هناك مدرسة فكرية، بحسب الصحيفة، تقول إن شينباوم لن تنجح إلا إذا تجرأت على الانحراف عن المسار الذي رسمه لوبيز أوبرادور.