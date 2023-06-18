مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا بلندن يستقطب أكثر من 60 دولة

يستقطب "المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا" الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع المقبل، مسؤولين من أكثر من 60 دولة علاوة على المئات من قادة الشركات العالميّة الكبرى.

ومن المتوقع أن يكون من بين الحضور رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، كما سيُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

وسيؤكد ريتشي سوناك بحسب بيان للحكومة البريطانية على أن "إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا لا تقل أهمية عن استراتيجيتها العسكرية".

وبحسب بيان الحكومة، من المقرر أن يشدد سوناك على أن "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاص لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".

وتُشارك منظّمات غير حكوميّة في هذا المؤتمر حول إعادة الإعمار وهو الثاني الذي يُنظّم منذ بداية الحرب بعد مؤتمر عُقد السنة المنصرمة في لوغانو بسويسرا.

وتعتزم المملكة المتحدة خلال المؤتمر كشف مبادرات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة الخضراء لتسهيل التعاون بين الشركات البريطانيّة والأوكرانيّة.