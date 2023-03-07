احتجاجات في إيران قبيل إعدام السلطات 7 معتقلين

وكان المجلس التنسيقي للمعلمين في إيران قد أصدر في وقت سابق بيانًا دعا فيه إلى مسيرة أمام برلمان البلاد في طهران ودوائر التعليم في المدن.

وبدأت الهجمات المتسلسلة على المدارس وأحيانًا الجامعات وسكن الطلاب في إيران في الـ30 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من مدينة قم وسط إيران وتوسعت إلى عدة محافظات.