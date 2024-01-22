طالبان تعلن إنقاذ 4 من ركاب الطائرة الروسية المحطمة

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، الأحد، عن العثور على الطائرة التي اختفت الليلة الماضية في ولاية "بدخشان" شمال شرق أفغانستان

وأضاف مجاهد في تغريدة عبر منصة "إكس": "لقد أنقذت فرق الإنقاذ التابعة لطالبان أربعة ركاب، من بينهم قائد هذه الطائرة على قيد الحياة، وتستمر الجهود للعثور على ركاب آخرين عند سفح جبال منطقة كوف آب في ولاية بدخشان".

وذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية أن "4 ركاب" على متن الطائرة المفقودة وجدوا "أحياء" في بدخشان بأفغانستان.

وذكرت تاس نقلاً عن وكالة الطيران الروسية أنه وفقًا للتقارير الواردة من السفارة الروسية في كابول، عثرت مجموعات محلية على طائرة فالكون 10 التي تم إنقاذها وأن 4 من الركاب الستة "على قيد الحياة وقد أصيبوا بجروح خطيرة".