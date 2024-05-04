أفريكا أنتليجنس: إيران طامعة في يورانيوم النيجر عبر صفقة مرتقبة

مفاوضات متقدمة

هذا التطور كشف عنه تقرير لموقع "أفريكا أنتليجنس" الذي قال إن "إيران والنيجر في مفاوضات متقدمة من أجل حصول طهران على هذه الكمية من اليورانيوم الخام من البلد الواقع في الساحل الأفريقي".

وجاء هذا التقرير الجديد بعد أيام من نفي الناطق باسم الحكومة في نيامي، عبد الرحمن أمادو، ما أوردته تقارير غربية عدة عن تعاقد بلاده مع إيران لتزويدها باليورانيوم الخام.

ووصف أمادو، في بيان، الأنباء المتداولة في هذا الصدد بـ"الكاذبة"، متهمًا الولايات المتحدة الأمريكية بالعجرفة والتعالي في التعامل مع الآخرين، رغم أن واشنطن لم تتهم بشكل رسمي النيجر بالتعاقد مع إيران.