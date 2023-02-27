إيران تعلن استعدادها لحل مشكلة السجناء مع بلجيكا
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لحل مشكلة السجناء مع بلجيكا.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان التقى نظيرته البلجيكية حجة لحبيب على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن "الوزيرين بحثا القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون مع بلجيكا لحل المشاكل، لا سيما المتعلقة بالسجناء بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات والقضايا الثنائية يجب أن لا تتأثر بالحسابات والتقييمات الخاطئة.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إنه "بالرغم من اختلاف وجهات النظر يجب أن نحافظ على قناة الحوار"، مضيفة: "نحن مهتمون بتجاوز هذا المستوى من القضايا في المحادثات".
وبحسب تقارير صحفية، فإن إيران تعتقل اثنين من حملة الجنسية البلجيكية، حيث تم الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، على أوليفييه فاندكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي، بالسجن 40 عامًا، بتهمة التجسس وغسيل الأموال.
واعتقلت السلطات الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.
وعمل فانديكاستيل في إيران لبعض الوقت كمدير لبرنامج منظمة مجلس اللاجئين النرويجية.
وطلبت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا ودول أوروبية أخرى من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى إيران بعد دخول البلاد في موجة احتجاجات شعبية منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران.
وقالت السلطات القضائية الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها اعتقلت نحو 40 من الرعايا الأجانب كانوا يحرضون على الاحتجاجات التي تصفها طهران بـ"الاضطرابات".
كما حكمت محكمة بلجيكية على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا لارتكابه جريمة التخطيط لتفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في باريس عام 2018.