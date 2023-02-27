إيران تعلن استعدادها لحل مشكلة السجناء مع بلجيكا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لحل مشكلة السجناء مع بلجيكا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان التقى نظيرته البلجيكية حجة لحبيب على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن "الوزيرين بحثا القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون مع بلجيكا لحل المشاكل، لا سيما المتعلقة بالسجناء بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات والقضايا الثنائية يجب أن لا تتأثر بالحسابات والتقييمات الخاطئة.