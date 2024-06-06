مقتل 7 جنود بعد وقوعهم في كمين نفذه متشدوون في بنين

قتل 7 جنود، الأربعاء، في هجوم نفذه مسلحون يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون في متنزه "بينجاري" الوطني شمال بنين.

وذكرت مصادر أمنية أن الجنود قتلوا بعد وقوعهم في كمين بالقرب من بلدة "تانجويتا"، فيما لم يعلن جيش بنين رسمياً عن الحادثة، التي وقعت الثلاثاء، وفق "رويترز".

وتعاني بوركينا فاسو والنيجر، الجارتان الشماليتان لبنين، من التمرد مما يجعلها عرضة لهجمات عبر الحدود من قبل جماعات على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وقال رئيس بلدية محلي إن مسلحين مجهولين هاجموا في أبريل/ نيسان معبراً حدودياً مع النيجر، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر.