واشنطن بوست: روسيا تكيفت مع عقوبات الغرب ولا بد من بدائل مبتكرة للضغط

أكدت صحيفة أمريكية فشل العقوبات الغربية في تحقيق الانهيار المنشود للاقتصاد الروسي، داعية إلى ضرورة بذل أمريكا والغرب المزيد من الجهود لتعزيز العقوبات بهدف حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد اللازمة لمواصلة الحرب في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن النفط الروسي استمر في توفير 30% من إيرادات الدولة، بعد أن وجدت موسكو طرقًا للالتفاف حول الحدود القصوى لأسعار النفط التي يفرضها الغرب؛ مؤكدة أنه يتم الآن نقل حوالي 45% من صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة عن طريق شركات الشحن في "المنطقة الرمادية".

واقترحت الصحيفة الأخذ بالتوصيات الذكية التي نشرتها حديثًا مجموعة عمل دولية في جامعة ستانفورد، وتتألف من حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على النفط والغاز والمعادن، وفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات المتبقية من روسيا، فضلًا عن فرض عقوبات أقوى على روسيا، واستخدام أصولها المجمدة لدعم أوكرانيا.