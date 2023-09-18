قادة العالم: جهود القضاء على الجوع والفقر المدقع في خطر
حذر زعماء عالميون مجتمعون في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين من المخاطر، التي تواجهها المعمورة ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030، والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.
ويتضمن إعلانهم، الذي أقروه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة "مهام" عام 2015، التي تشمل 17 هدفًا للتنمية المستدامة بينها أيضا المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وجاء في الإعلان أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر. نشعر بالقلق من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد أو يتراجع إلى ما دون خط الأساس لعام 2015".
وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام قمة الزعماء، إن 15% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس.
ومضى قائلًا: "بدلا من عدم ترك أحد خلف الركب، نجازف بترك أهداف التنمية المستدامة خلفنا، أهداف التنمية المستدامة في حاجة لخطة إنقاذ عالمية".
وكان جوتيريش قد دعا في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، زعماء مجموعة العشرين إلى ضمان تحفيز بقيمة 500 مليار دولار على الأقل سنويا لتحقيق الأهداف، لكنه طالب الدول بالتحرك الآن.
ويجتمع الزعماء في ظل توترات جيوسياسية تغذيها الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير، إذ تتنافس روسيا والصين مع الولايات المتحدة وأوروبا لكسب تأييد الدول النامية حيث يشكل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محورا أساسيا.
وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليونا عما كان في عام 2015، وإن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وذكر تقرير العام الماضي أن تكلفة تحقيق الأهداف العالمية زادت بنسبة 25% إلى 176 تريليون دولار خلال العام المنتهي في شهر سبتمبر/أيلول 2022، مع تراجع الأداء الخاص بالعديد من الإجراءات.