قادة العالم: جهود القضاء على الجوع والفقر المدقع في خطر

حذر زعماء عالميون مجتمعون في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين من المخاطر، التي تواجهها المعمورة ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030، والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.

ويتضمن إعلانهم، الذي أقروه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة "مهام" عام 2015، التي تشمل 17 هدفًا للتنمية المستدامة بينها أيضا المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وجاء في الإعلان أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر. نشعر بالقلق من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد أو يتراجع إلى ما دون خط الأساس لعام 2015".