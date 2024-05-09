روسيا: التصعيد الغربي يجبرنا على تعزيز سلاحنا النووي

حذرت روسيا الغرب من اضطرارها إلى تعزيز سلاحها النووي الرادع بسبب ما تراه من مسارهم التصعيدي. وفق وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قوله، إن موسكو تحذر خصومها في الغرب من شعورها بالاضطرار لتعزيز سلاحها النووي الرادع بسبب ما تراه من مسارهم "التصعيدي".

وتابعت الوكالة نقلًا عن ريابكوف، أن روسيا لن تغيّر رغم ذلك عقيدتها النووية التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية في حالة ظهور تهديد وجودي للدولة.