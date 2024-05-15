فرنسا تنشر الجيش في كاليدونيا الجديدة لاحتواء "التمرد" (صور)

اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة لمواجهة أعمال الشغب التي وصفها مسؤول بـ"التمرد" في كاليدونيا الجديدة، من بينها نشر قوات الجيش في الأرخبيل الفرنسي.

وبحسب "فرانس برس"، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، الأربعاء، نشر جنود "لضمان أمن" مرافئ ومطار كاليدونيا الجديدة التي تواجه موجة من أعمال العنف، فيما تم حظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك.

وقال أتال خلال افتتاح خلية أزمة وزارية مشتركة في وزارة الداخلية، إنه "يتم نشر جنود من القوات المسلحة لضمان أمن مرافئ ومطار كاليدونيا الجديدة".

من جهته، أعلن المفوض السامي لهذا الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ، لوي لو فرانك الذي طلب تعزيزات من الجيش لحماية مطار نوميا، عن "حظر تجول وحظر تيك توك" كما أوضح أتال.

فرض حالة الطوارئ

وفي وقت سابق، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب عنيفة خلفت 4 قتلى، وأثارها مشروع تعديل دستوري يرفضه دعاة الاستقلال، بحسب "فرانس برس".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "كل أعمال العنف غير مقبولة، وستكون موضوع رد حازم لضمان عودة النظام الجمهوري" معلنة فرض حال الطوارئ، على أن يتخذ المرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وأكد ماكرون أيضًا "ضرورة استئناف الحوار السياسي" في كاليدونيا الجديدة وفقًا للبيان الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر وتشهد "تمردًا"، وفقًا لممثل الدولة في الأرخبيل.