أزواد مالي يوسعون التحالفات لوقف زحف الجيش نحو مواقعهم

تسعى تنسيقية الأزواد في مالي، إلى إبرام تحالفات جديدة بهدف وقف زحف الجيش المالي على معاقلها، وذلك بعد أشهر من سقوط مدينة كيدال بقبضته، بدعم من قوات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.

وقال ممثل التنسيقية سيد بن بيلا الفردي، إن "الحركة بصدد التواصل والتعاون والتنسيق مع المعارضة المالية بشقيها السياسي والمدني والعسكري من أجل إسقاط الانقلاب في البلاد".

وأضاف الفردي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلامية، أن "نظام مالي قد يسعى إلى جانب حلفائه إلى تدمير مدن بأكملها؛ لذلك سنتريث في محاولة استعادة السيطرة على المدن التي فقدناها".

وتنسيقية أزواد مالي منبثقة عن "ثورة" قادها الطوارق في العام 2012، وهو حراك انتهى بإعلان استقلال دولة "أزواد"، وهو إعلان لم يحظَ باعتراف لا إقليمي ولا دولي.

واستمرت أزمة أزواد إلى حدود العام 2015 حيث تم توقيع اتفاق السلم والمصالحة في الجزائر بين حركات الطوارق والحكومة المالية، وهو اتفاق أتاح للحركات بعضا من الصلاحيات في إدارة الإقليم، مع الاحتفاظ به ضمن التراب المالي.

ومن بين أبرز المدن التي لا تزال تسيطر عليها تنسيقية أزواد، تساليت وأجلهوك ومنكا شمال شرقي مالي، وهي مدن قد يهاجمها الجيش في أي وقت خاصة بعد نصره الاستراتيجي في كيدال.