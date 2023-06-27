لوكاشينكو يدرس دمج "فاغنر" في الجيش البيلاروسي

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف، أخبره بأنه لا يمانع من وجود مجموعة فاغنر في جيش روسيا البيضاء.

وكشف الرئيس أمام مسؤولين بيلاروسيين، وفقًا لفيديو نشرته قناة شبه رسمية للرئاسة على تطبيق "تلغرام"، أنه "أصدر تعليمات لوزير الدفاع، بالتفاوض مع يفغيني بريغوجين بشأن هذه المسألة"، لافتًا إلى أن "الحديث يدور بكثرة في الآونة الأخيرة حول فاغنر، والناس لا يعرفون أننا عمليون في هذا الشأن".

وأردف أنه "إذا جاءنا قادتهم كما تناقشنا أنا وأنتم وعرضوا علينا مساعدتهم وخبراتهم وتحدثوا إلينا عما هو مهم في هذه المرحلة الحرجة، هم كانوا على الخطوط الأمامية، وقد قال لي بوتين آخر مرة تحدثنا فيها، إن القتال دون استخدام الأسلحة المضادة للبطاريات ودون المسيرات مستحيل، وقادة فاغنر مروا بجميع ذلك، هم سيخبرونكم عن تلك الأسلحة التي استخدمت وعن فاعليتها، ما الجيد منها وما الرديء".