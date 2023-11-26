"هآرتس": 18 رهينة تايلاندية ما زالوا في غزة

أبلغت السلطات الإسرائيلية تايلاند أن هناك مواطنين تايلانديين اثنين إضافيين ما زالا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة وهو ما لم يكن معروفًا من قبل، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي عدد الرهائن التايلانديين المتبقين في غزة يصل إلى 18.