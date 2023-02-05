خامنئي يصدر عفوًا عن عدد من المسجونين لأسباب أمنية لها علاقة بالاحتجاجات

أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي اليوم الأحد، العفو عن عدد كبير من المسجونين لأسباب أمنية لها علاقة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال التلفزيون الرسمي، إن خامنئي أصدر عفوًا عن "عشرات الآلاف" من المسجونين ومن بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة أخيرًا.

وأضافت أنه "سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية أو بوجود صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج أو بتعمد القتل أو التسبب في الإصابة أو بالتسبب في دمار وإحراق ممتلكات الدولة أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم".