برلماني فرنسي لـ"إرم نيوز": خطاب ماكرون بعيد عن الواقع

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الأخير انتقادات واسعة، ما اعتبرته المعارضة خيالاً وبعيداً عن أرض الواقع، دون حلول ملموسة لأزمات الفرنسيين.

وأعلن ماكرون مؤخراً، سلسلة إجراءات لتجسيد مفهومه حول "إعادة التعبئة والتسلح"، بعد أسبوع من تعيين حكومته الجديدة برئاسة غابرييل أتال.

واعتبر النائب الفرنسي في حزب "التجمع الوطني" في البرلمان، فرانك جيليتي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "ماكرون من خلال حديثه الكثير، يعطي الانطباع بأنه خيالي يتحدث بعيداً عن الواقع ودون أن يعالج مشاكل فرنسا التي تتفاقم".