خبراء روس لـ"إرم نيوز": غياب الصين عن مؤتمر سويسرا "صفعة للغرب"

الترويج لمبادرة الصين

يقول الخبير في الشؤون السياسية ميخائيل نوفيكوف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "الصين وجّهت صفعة قوية للغرب بقرارها عدم المشاركة في هذا المؤتمر، وأوصلت كثيرا من الرسائل إلى الغرب".

ويتابع: "لفهم تأثير عدم حضور الصين يجب أن نعرف أن الهدف من المؤتمر هو الترويج لصيغة زيلينسكي للسلام، وخلق جبهة دولية موحدة ضد روسيا، على أمل إيصال رسالة إلى موسكو بأن العالم كله يصطف ضد تحركها في أوكرانيا".

ويضيف أن "الصين أثبتت بهذه الخطوة أن المؤتمر القادم لا يمكن أن يطلق عليه صيغة الإجماع الدولي، خاصة أن طرفًا من أطراف الصراع لم يحضر، على عكس مبادرتها التي لم تحضر للمؤتمر للترويج لها بحضور طرفي الصراع روسيا وأوكرانيا".

ويتابع: "لذلك طرحت الصين مبادرتها بالتزامن مع بدء الحديث عن مبادرة سويسرية أو مؤتمر للسلام".