روسيا تحمّل دول البلطيق مسؤولية قطع العلاقات

حمّلت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، دول البلطيق مسؤولية قطع معظم علاقاتها مع روسيا، محذرة من أنها سترد بإجراءات غير متماثلة، وفق وكالة "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "بسبب الموقف العدائي العلني لفيلنيوس وريجا وطالين، تم قطع جميع العلاقات بين الدول والإدارات والمناطق والقطاعات مع روسيا"، في إشارة إلى عواصم ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا.

وأضافت المتحدثة لوكالة الإعلام الروسية، أن موسكو ستواصل استخدام تدابير النفوذ الدبلوماسي مع دول البلطيق.