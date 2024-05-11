كوريا الشمالية تواصل سباق التسلح بنشر راجمات جديدة
تعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم اعتبارا من العام الجاري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، السبت، متحدثاً عن قرب حصول "تغيير مهم" في القدرات المدفعية للقوات المسلحة.
وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون أشرف، الجمعة، على اختبار بالذخيرة الحيّة لنظام صاروخي "محدّث تقنياً".
يأتي ذلك في وقت يرجح خبراء أن الدولة التي تمتلك السلاح النووي قد تكون في طور تسريع عمليات الاختبار والإنتاج المدفعي والصاروخي، قبل إرسال هذه الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت بيونغ يانغ، في فبراير/شباط، إنها طوّرت نظام تحكم جديداً براجمات الصواريخ من عيار 240 ملم؛ ما سيؤدي إلى "تغيير نوعي" في قدراتها الدفاعية، وأجرت الشهر الماضي اختبارا لإطلاق قذائف جديدة.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، بأن نظام الإطلاق الجديد سيتم "نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة (لأخرى يستخدمها حاليا) بين 2024 و2026".
وقالت بيونغ يانغ إنها أجرت، الجمعة، اختبارات قامت خلالها ثماني قذائف صاروخية "بإصابة هدف لإثبات الميزة والقوة التدميرية لنظام راجمات الصواريخ المحدث من عيار 240 ملم".
وأظهرت صور نشرها الإعلام الرسمي الكوري الشمالي الزعيم كيم جونغ أون وهو يتحدث إلى مسؤولين عسكريين خلال تفقد راجمة الصواريخ، إضافة إلى ما بدت أنها عمليات اختبار بالذخيرة الحية لهذه الأنظمة الصاروخية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات أثبتت أيضاً قوة "القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ".
وأبلغت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية وكالة فرانس برس أنها غير قادرة على تأكيد إجراء كوريا الشمالية اختبارات عسكرية، الجمعة.
إلى ذلك، أفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن كيم جونغ أون بحث في سبل زيادة إنتاج نظام الإطلاق الصاروخي الجديد وذخائره إلى "أعلى مستوى".
وأشارت إلى أن "تغييراً مهماً سيطرأ قريباً لجهة زيادة القدرة القتالية المدفعية لجيشنا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.