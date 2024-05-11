كوريا الشمالية تواصل سباق التسلح بنشر راجمات جديدة

تعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم اعتبارا من العام الجاري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، السبت، متحدثاً عن قرب حصول "تغيير مهم" في القدرات المدفعية للقوات المسلحة.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون أشرف، الجمعة، على اختبار بالذخيرة الحيّة لنظام صاروخي "محدّث تقنياً".

يأتي ذلك في وقت يرجح خبراء أن الدولة التي تمتلك السلاح النووي قد تكون في طور تسريع عمليات الاختبار والإنتاج المدفعي والصاروخي، قبل إرسال هذه الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".