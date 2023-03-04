"جلسوا تحدثوا ثم تفرقوا".. أول تعليق من أردوغان على الخلافات بين تحالف المعارضة

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على الخلافات التي ظهرت في صف تحالف المعارضة الرئيسي حول مرشحها لمنافسته في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال أردوغان، في تصريحات لوسائل إعلام تركية: "نحن بصفتنا حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب (العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية) لا نهتم بما يقوله أو يفعله الطرف الآخر (المعارضة) ولا الخطوات التي يتخذونها".

وتابع: "نحن كتحالف الشعب نجري تقييمات بيننا.. وبصفتنا حزب العدالة والتنمية نجري أيضًا التقييمات اللازمة في المجلس التنفيذي المركزي في الحزب وسنعطي قرارنا بعد هذه التقييمات".