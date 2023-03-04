"جلسوا تحدثوا ثم تفرقوا".. أول تعليق من أردوغان على الخلافات بين تحالف المعارضة
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على الخلافات التي ظهرت في صف تحالف المعارضة الرئيسي حول مرشحها لمنافسته في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال أردوغان، في تصريحات لوسائل إعلام تركية: "نحن بصفتنا حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب (العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية) لا نهتم بما يقوله أو يفعله الطرف الآخر (المعارضة) ولا الخطوات التي يتخذونها".
وتابع: "نحن كتحالف الشعب نجري تقييمات بيننا.. وبصفتنا حزب العدالة والتنمية نجري أيضًا التقييمات اللازمة في المجلس التنفيذي المركزي في الحزب وسنعطي قرارنا بعد هذه التقييمات".
وكانت زعيمة حزب "الخير" القومي التركي المعارض ميرال أكشينار قالت أمس الجمعة، إن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، من بينها حزبها "لم يعد يعكس الإرادة الوطنية"، في إشارة إلى انسحاب حزبها من التحالف قبل الانتخابات المقررة في مايو/أيار.
وأوضحت أكشينار، في مؤتمر صحفي، أن الأحزاب الخمسة الأخرى لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة، ودعت رئيسَي البلديتين إلى الاضطلاع بواجبهما، في دعوة واضحة لهما للترشح.
وقال الرئيس التركي: "لذلك ليس لدينا حوار معهم.. لأننا قلنا منذ سنوات إن هذا ما سيحدث.. ربما تتذكرون المثل الإيراني الشهير (اجتمعوا، تحدثوا، تفرقوا").
يذكر أن المعارضة التركية فشلت خلال الانتخابات العامة السابقة في تشكيل تحد حقيقي لأردوغان، الذي يتولى السلطة منذ عقدين.
وتعاونت المعارضة فيما بينها بشكل أكبر منذ انتزاعها السيطرة على بلديات رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية عام 2019.