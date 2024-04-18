مصادر لـ"إرم نيوز": مساعٍ روسية مع إسرائيل وإيران لمنع "جحيم" المواجهة

محمد حامد

كشفت مصادر روسية رفيعة المستوى، لـ"إرم نيوز"، عن "اتصالات مباشرة ومكثفة تجريها روسيا مع إيران وإسرائيل، لوضع خطوط تماس واضحة تلتزم بها طهران وتل أبيب، بهدف إحباط محاولات المحور البريطاني-الأمريكي الساعية إلى دفع العالم أجمع وليس منطقة الشرق الأوسط فحسب، إلى مرحلة الجحيم واللاعودة"، على حد تعبير المصادر.

وأكدت المصادر أن "الاتصالات تسعى إلى منع تصعيدٍ تجتهد من أجله واشنطن ولندن"، لافتة إلى أن "خطوط التماس التي تسعى إليها روسيا، تكمن في منع أي تصعيد يتعلق بالمرحلة الحالية التي أخذت مضمونها الخطير ما بين تعدي إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، والرد الإيراني عبر عملية (الوعد الصادق)".

وفي هذا السياق، كشفت ذات المصادر، عن تقارير رصد لجهات روسية احتوت على ما خرج من رسائل وُجهت من موسكو إلى مؤسسات وجهات ضالعة في صنع القرار في واشنطن ولندن، تحمل تنبيهًا لما تراه روسيا عن "دفع العالم إلى الجحيم بتأجيج التوترات الدولية الحالية، بإدارة أمريكا وبريطانيا لحالة التصرفات الصبيانية الحالية بين إسرائيل وإيران"، وفقًا لتلك التقارير.

وتضمنت الرسائل الروسية تحذيرات لأمريكا وبريطانيا، منها أن "إعطاء المساحة للطرفين الإسرائيلي والإيراني للقيام بهذه المواجهات الصبيانية المتبادلة التي تقومان بتنشيطها، ستجعل تل أبيب وطهران تتحركان بعيدًا عن مجال السيطرة من جانبكما، وسيكون من الصعب التحكم في الموقف بعد خروج الطرفين قريبًا عن السيناريوهات التي توضع من جانبكما".

وشددت المصادر الخاصة على أن "هذه اللعبة الدائرة من لندن وواشنطن عبارة عن تعتيم على أزمات داخلية سياسية واقتصادية، وبالطبع فشل في ملفات خارجية، فكان اللجوء لإيجاد أوراق ضغط تصرف الأنظار عن هذه مسلسل تبادل الردود بين إسرائيل وإيران، الذي سيضر بمصالح الجميع، وسيكون اليهود في أوروبا وأمريكا أول الضحايا، من خلال تعدد أطراف في حال استمرار هذا الوضع".