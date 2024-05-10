المضادات الروسية تعترض طائرة مسيّرة كانت تتجه نحو موسكو

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن وحدات مضادة للطائرات اعترضت طائرة مسيّرة جنوبي العاصمة الروسية.

وأكد أن عملية الاعتراض تمت دون وقوع إصابات أو أضرار بسبب الحطام المتساقط، وفق "رويترز".

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليجرام للرسائل أنه تم إسقاط الطائرة المسيّرة، التي كانت متجهة إلى موسكو، في منطقة بودولسك الواقعة إلى الجنوب مباشرة من العاصمة.

كما قال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا إن الوحدات المضادة للطائرات أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية دون وقوع أضرار أو إصابات.

وفي منطقة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود أيضا، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط مسيرتين أوكرانيتين.

وكثفت أوكرانيا هجمات الطائرات المسيرة على منشآت معالجة النفط في مناطق مختلفة من روسيا منذ بداية العام، ولكن شن مثل هذه الهجمات على موسكو نادر الحدوث.