إيران تستدعي سفير العراق بسبب مصطلح "الخليج العربي"
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إنه تم استدعاء السفير العراقي لدى طهران نصير عبد المحسن، على خلفية استخدام العراق مصطلح الخليج العربي بدلاً من "الفارسي"، خلال افتتاحه بطولة "خليجي 25" المقامة حالياً في البصرة.
وأوضح عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: "تم استدعاء السفير العراقي لدى وزارة الخارجية بعد استخدام المسؤولين العراقيين اسما مزيفا للخليج الفارسي، وعكسنا حساسية الأمة الإيرانية إزاء استخدام المصطلح".
وأضاف: "قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتصحيح هذه المشكلة في مقال نشر مؤخرًا على الإنترنت".
وأكد: "رغم أن لدينا علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن اعتراضنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى وزارة الخارجية".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، انتقد الاثنين الماضي، استخدام رئيس الوزراء العراقي تسمية الخليج العربي بدلا من "الفارسي" خلال افتتاحه بطولة "خليجي 25" في مدينة البصرة.
وقال كنعاني: "استخدام المسؤولين وغير المسؤولين في باقي البلدان عبارة أخرى بدلا من الخليج الفارسي لا يغير أبدا الواقع التاريخي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا"، مضيفا: "قمنا بتقديم اعتراضنا الرسمي للحكومة العراقية وسنواصل تأكيدنا على هذه القضية".
يشار إلى أن النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج العربي التي تستضيفها البصرة انطلقت بمشاركة منتخبات العراق والسعودية وعمان واليمن والبحرين والكويت وقطر والإمارات.
كما استخدم الزعيم العراقي مقتدى الصدر، في الأيام الماضية اسم الخليج العربي في رسالة بمناسبة إقامة بطولة كأس الخليج 25.
وفي نفس الوقت مع انطلاق بطولة كأس الخليج العربي في البصرة، نشر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، تدوينة على صفحته على "إنستغرام" حول بداية البطولة واستخدم اسم الخليج العربي.