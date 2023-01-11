إيران تستدعي سفير العراق بسبب مصطلح "الخليج العربي"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إنه تم استدعاء السفير العراقي لدى طهران نصير عبد المحسن، على خلفية استخدام العراق مصطلح الخليج العربي بدلاً من "الفارسي"، خلال افتتاحه بطولة "خليجي 25" المقامة حالياً في البصرة.

وأوضح عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: "تم استدعاء السفير العراقي لدى وزارة الخارجية بعد استخدام المسؤولين العراقيين اسما مزيفا للخليج الفارسي، وعكسنا حساسية الأمة الإيرانية إزاء استخدام المصطلح".

وأضاف: "قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتصحيح هذه المشكلة في مقال نشر مؤخرًا على الإنترنت".

وأكد: "رغم أن لدينا علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن اعتراضنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى وزارة الخارجية".