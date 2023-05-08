إنقاذ طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل أفريقيا

أُنقذ في نيجيريا 6 من أفراد طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفهم قراصنة قبالة سواحل الكونغو، في أواخر آذار/مارس، بحسب ما أعلنت الشركة المالكة ،الإثنين.

وتعرضت السفينة "مونجاسا ريفورمر" التي ترفع علم ليبيريا، للهجوم من قراصنة في الـ25 من آذار/مارس وكان على متنها 16 بحارا. ولم يكن أي من أفراد الطاقم دنماركيا.

وأنقذت السفينة البالغ طولها 135 مترا على يد البحرية الفرنسية قبالة سواحل "ساو تومي إي برينسيبي" في خليج غينيا، وقال الطاقم إن 6 من أفراده تعرضوا للخطف.

وقالت شركة "مونجاسا" في بيان: "تم استعادة كل أفراد الطاقم الستة الذين تعرضوا للخطف من ناقلة النفط (مونجاسا ريفورمر) من موقع لم يعلن عنه في نيجيريا". ولم توضح الشركة إن تم دفع فدية.