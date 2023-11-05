فتح تحقيق في "الجريمة".. طعن يهودية في فرنسا

تعرضت شابة يهودية للطعن في منزلها في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية السبت، موضحة أن "الحادثة قد تكون بدافع معاد للسامية".

وأكدت النيابة العامة أنه تم فتح تحقيق في "محاولة قتل"، مشيرة إلى أن "حياة الضحية ليست في خطر، ولم تنفذ اعتقالات حتى الآن".

وأضافت: "النتائج الأولية دفعت النيابة العامة في ليون إلى فتح تحقيق في محاولة قتل.. يمكن أن تكون الحادثة بدافع معاد للسامية".

وأفاد مصدر في الشرطة، بأن الحادثة وقعت عند منتصف النهار، مضيفا أنه بحسب أقوال الشابة المستهدفة، فإن أحدهم قرع جرس باب منزلها، وبمجرد فتحه طعنها مرتين. وكان الجاني يرتدي ملابس داكنة ووجهه ملثما جزئيا ولاذ بالفرار.

وقال المصدر، إن صليبا معقوفا كان مرسوما على الباب، من دون التمكن حتى الآن من تحديد متى تم رسمه.