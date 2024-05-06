روسيا تسيطر على قريتين في شرق وشمال شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، سيطرته على قريتين في أوكرانيا، إحداهما في منطقة دونيتسك، حيث يحقق تقدما منذ مدة، والثانية بمنطقة خاركيف، في مؤشر إضافي على تقدمه في مواجهة قوات كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنودها "حرروا" قرية سولوفيوفي القريبة من أوتشيرتين التي كانت قد أعلنت السيطرة عليها، الأحد، في دونيتسك، وكوتلياريفكا في منطقة خاركيف.

وفي سياق منفصل، قُتل، اليوم الإثنين، ستة أشخاص على الأقل وأُصيب 35 آخرون في هجوم بطائرات مسيّرة متفجّرة في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا والمستهدفة بانتظام بضربات أوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، عبر منصة "تلغرام": "هوجمت شاحنتان صغيرتان، كانتا تقلّان موظفين نحو مكان عملهم، وسيارة، من قبل الجيش الأوكراني بواسطة مسيّرات انتحارية".

وأضاف: "قُتل ستة أشخاص وأُصيب 35 شخصًا بينهم طفلان يعانيان جروحًا سطحية"، وفق "فرانس برس".